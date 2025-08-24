نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تؤكد: اعتماد مدارس التعليم الفني يتم حصريًا عبر "إتقان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اعتماد مدارس التعليم الفني بمختلف نوعياتها يتم حصريًا من خلال الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني "إتقان"، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2022.

وأوضحت الوزارة، في خطاب رسمي موجه إلى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أن الوحدة المركزية لضمان تحسين وضمان جودة التعليم الفني هي الجهة الوحيدة المنوط بها متابعة المدارس الفنية ومنح قرارات الاعتماد، وفقًا لمعايير الهيئة القومية للجودة.

وشددت الوزارة على أن جميع المدارس الفنية بأنواعها المختلفة (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – مزدوج – كندي – تطبيقي) لا يجوز اعتمادها إلا من خلال "إتقان"، محذرة من لجوء أي مدرسة فنية للتقدم بطلب اعتماد أو تجديد اعتماد من أي جهة أخرى، حيث يعد ذلك مخالفة صريحة وإهدارًا للمال العام يستوجب المساءلة القانونية.

كما أكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من وضع معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني بما يتماشى مع استراتيجية تطوير التعليم الفني، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مسبقًا مع مدارس التكنولوجيا التطبيقية لضمان التزامها بالضوابط الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، وضمان جودة العملية التعليمية وتخريج كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.