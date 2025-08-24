"بنات الجماعة".. قريبًا على شاشة "الوثائقية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 أغسطس 2025 12:32 مساءً - أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاج الفيلم الوثائقي "بنات الجماعة"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا، والذي يوثق نشأة "قسم الأخوات" داخل جماعة الإخوان الإرهابية على يد مؤسسها حسن البنا خلال ثلاثينيات القرن العشرين، وحتى اليوم، مستعرضًا أدوار هذا القسم داخل الجماعة ومهامه في عمليات التجنيد، والحشد، والتمويل، والعنف، وغيرها، وكيف شكلت العناصر النسائية الإخوانية حلقة وصل بين قيادات الجماعة داخل السجون وقواعدها في الخارج، والدور الذي مارسه "قسم الأخوات" في ممارسة العنف والإرهاب عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013.

كما يقدم الفيلم شهادات حصرية لعددٍ من المنشقات عن الجماعة الإرهابية، يسردن فيها تجاربهن داخل التنظيم، إلى جانب تسجيل مقابلات مع عددٍ من الباحثين العرب والأجانب من اليمن، وسوريا، وتونس، والولايات المتحدة الأمريكية.