نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب الساعات الحاسمة، يستعد المصريون المقيمون بالخارج للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر انطلاقها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتأتي هذه الجولة بالتزامن مع بدء فترة الصمت الانتخابي ظهر اليوم الأحد، وذلك بعد أسابيع من المنافسة بين المرشحين على المقاعد المتبقية.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن جولة الإعادة تجرى في خمس محافظات مصرية بين 10 مرشحين يتنافسون على مقاعد فردية لم تُحسم نتائجها في الجولة الأولى.

المحافظات والمرشحون في جولة الإعادة

محافظة الغربية: مجدي السيد عبد الله البري – أحمد مصطفى محمد الجعبري.

محافظة بني سويف: هشام محمد مجدي محمد عبد الحميد – علي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: محمد عبد العليم حسين محمد – محمد محمود يسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: مجدي سعد علي زايد – محمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: عبد الحكم أحمد جبالي عيسى – خيري محمد خضر علي.

أهمية مشاركة المصريين بالخارج

تمثل مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ جزءًا أساسيًا من العملية الديمقراطية، حيث تعكس حرص الدولة على إشراك جميع مواطنيها في صناعة القرار السياسي، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز دور مجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان المصري، والتي تهدف لدعم الحياة النيابية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت عبر البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية المنتشرة حول العالم، وفق الضوابط والإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.