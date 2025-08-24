نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز معلومات الوزراء: تباطؤ نمو التجارة العالمية في قطاع الخدمات خلال الربع الأول من 2025 بسبب الغموض الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية (WTO)، كشف فيه عن تباطؤ وتيرة نمو التجارة العالمية في قطاع الخدمات خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يُعزى إلى حالة الغموض وعدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، بجانب تأثير تقلبات أسعار الصرف وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام اليورو وعدة عملات أخرى.

وأوضح التقرير أن معدل نمو التجارة العالمية في الخدمات بلغ 5% فقط على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل نصف وتيرة النمو المسجلة في عامي 2023 و2024.

وأشار إلى أن أوروبا وأمريكا الشمالية سجلتا تباطؤًا واضحًا في حين حافظت آسيا على زخم قوي، خاصة في خدمات الحاسوب والسفر والنقل.

ففي أوروبا وأمريكا الشمالية، لم يتجاوز نمو صادرات الخدمات 3% فقط، انخفاضًا من 8% و11% على التوالي خلال الفترة نفسها من عام 2024، وعلى النقيض، حققت آسيا نموًا قويًا بلغ 9% مدعومًا بأداء بارز من الصين والهند واليابان.

وكان التراجع الأكبر في فئة "الخدمات التجارية الأخرى" التي تشمل الخدمات المهنية والتقنية والمالية، والتي تمثل نحو 60% من التجارة العالمية في الخدمات.

كما أظهر التقرير أن صادرات الخدمات المالية نمت بنسبة 3% فقط، في ظل تراجع أنشطة الاستثمار عالميًا، بينما سجلت المملكة المتحدة نموًا استثنائيًا بلغ 10% على أساس سنوي بفضل زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة.

أما الخدمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية فقد تباطأت إلى 4% مقارنة بـ7% في الفترة نفسها من العام الماضي، مع هيمنة واضحة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنسبة 70% من إجمالي صادرات هذا القطاع.

وفي المقابل، تأثرت صادرات قطاع البناء العالمي بشكل كبير، حيث تراجعت بنسبة 15% بعد طفرة نمو بلغت 25% في عام 2024، وجاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع صادرات الصين بنسبة 25% وكوريا الجنوبية بنسبة 15%، وهو ما يعكس تباطؤ الاستثمارات بسبب الغموض الاقتصادي وارتفاع التكاليف.

أما خدمات الحاسوب، فقد واصلت نموها بدعم من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وحلول الأمن السيبراني، حيث ارتفعت صادرات الهند بنسبة 13% وأيرلندا بنسبة 9%.

وفي خدمات النقل، ارتفعت الصادرات عالميًا بنسبة 3%، مع تحقيق آسيا أعلى معدل نمو بلغ 10%، مدفوعًا بزيادة بلغت 31% في الصين.

وفيما يتعلق بقطاع السفر الدولي، فقد شهد ارتفاعًا بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2025، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة بنسبة 3%.

وبرزت آسيا كأكبر المستفيدين، حيث حققت الصين قفزة بنسبة 96% في إيرادات السفر، تلتها فيتنام (+33%) واليابان (+25%) وتايلاند (+18%).

واختتم التقرير بالتأكيد على أن التباين في أداء الاقتصادات الكبرى ما زال واضحًا؛ ففي حين سجلت الصين (+13%) والهند (+12%) واليابان (+11%) نموًا من رقمين في صادرات الخدمات حتى يونيو 2025، جاءت النتائج أضعف في أمريكا الشمالية وأوروبا.

فقد ارتفعت صادرات الولايات المتحدة بنسبة 5% فقط، بينما تراجعت كندا بنسبة 6%، وحقق الاتحاد الأوروبي زيادة طفيفة بنسبة 3% في صادراته، مقابل نمو ملحوظ للمملكة المتحدة بنسبة 9%.