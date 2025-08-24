نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. القاهرة تسجل 37 درجة وتحذيرات من التعرض للشمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يسود شديد الحرارة رطبًا خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال الليل والصباح الباكر.

وأكدت الأرصاد الجوية أن العظمى في القاهرة الكبرى تسجل 37 درجة مئوية في الظل، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربات الشمس.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، إن من المتوقع أن تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر، كما تشهد معظم الأنحاء نشاطًا ملحوظًا للرياح يساعد في تلطيف الأجواء ليلًا.

وأضاف شاهين أن الملاحة البحرية ستشهد اضطرابًا خاصة على بعض مناطق من البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح ما بين 40 إلى 60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين مترين إلى ثلاثة أمتار.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات:

القاهرة: العظمى 37 – الصغرى 26.

الإسكندرية: العظمى 33 – الصغرى 24.

مطروح: العظمى 31 – الصغرى 25.

سوهاج: العظمى 42 – الصغرى 26.

قنا: العظمى 44 – الصغرى 28.

أسوان: العظمى 44 – الصغرى 30.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية من الحرارة المرتفعة، مثل شرب كميات كافية من المياه، تجنب التعرض المباشر للشمس، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، خاصة مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة في محافظات الصعيد.