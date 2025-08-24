نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقف الحملات الدعائية مع بدء الصمت الانتخابي بجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مرحلة الصمت الانتخابي اعتبارًا من ظهر اليوم الأحد، لتتوقف معه جميع الحملات والدعاية الانتخابية للمرشحين بجولة الإعادة، وذلك تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين في الخارج غدًا الإثنين.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن جولة الإعادة ستُجرى في 5 محافظات بين 10 مرشحين يتنافسون على المقاعد المتبقية بمجلس الشيوخ.

وتشمل جولة الإعادة المحافظات التالية:

الغربية: مجدي السيد عبد الله البري – أحمد مصطفى محمد الجعبرى

بني سويف: هشام محمد مجدي محمد عبد الحميد – علي فايز بدوي علي

الأقصر: محمد عبد العليم حسين محمد – محمد محمود يسين أبو السعود

الإسماعيلية: مجدي سعد علي زايد – محمد غنام أحمد عمر

الوادي الجديد: عبد الحكم أحمد جبالي عيسى – خيري محمد خضر علي

ويأتي الصمت الانتخابي كإجراء تنظيمي يهدف إلى إتاحة الفرصة للناخبين للتفكير بهدوء قبل الإدلاء بأصواتهم بعيدًا عن تأثير الحملات الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.