نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الصمت الدعائي بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الأحد في تمام الثانية عشرة ظهرًا فترة الصمت الدعائي الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي من المقرر أن يبدأ تصويت المصريين في الخارج بها غدًا الإثنين، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدءًا من لحظة الصمت الانتخابي، تتوقف كافة أشكال الحملات والدعاية الانتخابية للمرشحين، التزامًا بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، على أن تستمر حتى انتهاء التصويت.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن جولة الإعادة ستُجرى في 5 محافظات بين 10 مرشحين على المقاعد المتبقية بمجلس الشيوخ، وتشمل:

الغربية: مجدي السيد عبد الله البري – أحمد مصطفى محمد الجعبرى

بني سويف: هشام محمد مجدي محمد عبد الحميد – علي فايز بدوي علي

الأقصر: محمد عبد العليم حسين محمد – محمد محمود يسين أبو السعود

الإسماعيلية: مجدي سعد علي زايد – محمد غنام أحمد عمر

الوادي الجديد: عبد الحكم أحمد جبالي عيسى – خيري محمد خضر علي

ومن المقرر أن تُستكمل عملية التصويت بالداخل عقب انتهاء اقتراع المصريين بالخارج، وسط استعدادات مكثفة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.