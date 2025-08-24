نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف في الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن البلاد ستتعرض إلى شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر، مع نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا.

ومن المتوقع أيضًا اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق من البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الموج ما بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 37 – الصغرى 26

الإسكندرية: العظمى 33 – الصغرى 24

مطروح: العظمى 31 – الصغرى 25

سوهاج: العظمى 42 – الصغرى 26

قنا: العظمى 44 – الصغرى 28

أسوان: العظمى 44 – الصغرى 30