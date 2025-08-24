تنطلق غدا.. بدء الصمت الدعائى الثانى بانتخابات مجلس الشيوخ 12 ظهرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 أغسطس 2025 10:16 صباحاً - ساعات تفصلنا عن تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي من المقرر انطلاقها غدًا الإثنين، على أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد، والتي بأثرها تتوقف الحملات الدعائية في جولة الإعادة للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ.

سبق، أعلن القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فى 5 محافظات بين 10 مرشحين. وتتمثل جولة الإعادة فى محافظات الغربية وبنى سويف والأقصر والإسماعيلية والوادى الجديد.

وتجرى الإعادة فى محافظة الغربية بين كلا من :- مجدى السيد عب الله البرى احمد مصطفى محمد الجعبرى فى محافظة بنى سويف بين كلا من :- هشام محمد مجدى محمد عبد الحميد على فايز بدوى على فى محافظة الاقصر بين كلا من :- محمد عبد العليم حسين محمد محمد محمود يسين ابو السعود فى محافظة الإسماعيلية بين كلا من :- مجدى سعد على زايد محمد غنام احمد عمر فى محافظة الوادى الجديد بين كلا من :- عبد الحكم احمد جبالي عيسى خيرى محمد خضر على