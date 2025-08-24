حدث اليوم .. جيش الاحتلال ينسف عددا من المبانى السكنية فى حى الزيتون جنوب شرق غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 أغسطس 2025 10:16 صباحاً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال ينسف عددا من المباني السكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتُعد هذه الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، نتاجًا مباشرًا للحصار المُحكم، فمنذ مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع معابر قطاع غزة، منقلبًا بذلك على اتفاق التهدئة الموقع في 18 يناير، الذي كان ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا إلى القطاع، إلا أن إغلاق المعابر أدى إلى تفاقم الوضع بشكل حاد.