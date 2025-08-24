سامح فوزى يقدم اعتذارا لصاحب دار عصير الكتب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 أغسطس 2025 02:24 صباحاً - قدّم سامح فايز، الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، اعتذارًا صريحًا وصادقًا إلى الناشر محمد شوقي، صاحب دار عصير الكتب، إثر خلافات سابقة دامت منذ عام 2021، والتي تطورت إلى تبادل الاتهامات ووصلت إلى ساحات القضاء.

وقال سامح فايز في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"جمعتني بالصديق العزيز محمد شوقي صداقة ممتدة منذ عام 2014، قامت على الاحترام والتقدير المتبادل، لكنها للأسف انتهت عام 2021 بسبب مجموعة من الموضوعات الصحفية التي جرى تفسيرها بشكل خاطئ من قبل بعض الأطراف."

وأضاف:"اليوم أرى أن الوقت قد حان لتقديم اعتذار صريح وواضح لكل من طالهم أي ضرر بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب ما نُشر وقتها. أُقر بأنني تجاوزت بعض الضوابط المهنية، وأتحمل المسؤولية كاملة، وأنا نادم على ذلك."

وأكد “فايز” أن اعتذاره يأتي عن قناعة تامة وإرادة كاملة، ودون أي ضغط أو مصلحة شخصية، مشددًا على أن العلاقات الإنسانية أثمن من أي خلاف، متمنيًا لدار "عصير الكتب" دوام النجاح والتوفيق في المستقبل.