نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعاين عددا من المسارات البديلة لشارع ضياء لإجراء تحويلات مرورية لتنفيذ محطة مترو المطبعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على معاينة عدد من المسارات البديلة والتحويلات المرورية المقترحة لشارع ضياء كمسار مؤقت لنقل حركة السيارات بين شارعي فيصل والهرم وذلك بمحيط الأعمال الجارية بمحطة مترو المطبعة.

وجاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم لمعاينة تلك المسارات لبحث الأنسب منها لحركة المرور ومدى جاهزيتها لاستيعاب الكثافات المرورية المترددة على شارع ضياء عند غلقه لاستكمال أعمال إنشاء المحطة.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى متطلبات مسؤولي الشركات المنفذة لأعمال المحطة موجها باتخاذ ما يلزم لرفع كفاءة المسار المروري الجديد وتنفيذ الأعمال الفنية والهندسية اللازمة لتهيئته.

كما أكد المحافظ على أهمية نشر اللوحات الإرشادية لتوجيه المواطنين مع التنسيق الكامل مع حي الطالبية والهيئة العامة للنظافة والتجميل لمنع الإشغالات والتعديات ورفع المخلفات أولا بأول بالمسار الجديد بما يضمن تلافي التكدسات المرورية.

وفي ختام الجولة شدد محافظ الجيزة على أن المحافظة تولي أهمية قصوى لتيسير حركة المواطنين والحفاظ على السيولة المرورية بمحيط الأعمال الإنشائية لمحطات مترو الأنفاق مؤكدا أن جميع الأجهزة المعنية ملتزمة بالتنسيق المستمر لحين الانتهاء من ذلك المشروع القومي الذي يعد إضافة كبيرة لشبكة النقل الجماعي وخدمة لأهالي الجيزة.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد مرعي السكرتير المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وائل عبداللطيف معاون المحافظ والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وحامد سلامة رئيس حي الطالبية واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

