الداخلية تضبط متهما زعم صلته بتجار مخدرات وآثار واستعداده لتقديم معلومات عنهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 أغسطس 2025 10:32 مساءً -

كشفت الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن زعم أحد الأشخاص علاقته بتجار آثار وعملات أجنبية وتورطه معهم ورغبته فى الإدلاء بمعلومات عنهم بكفرالشيخ.

بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه (عامل - سبق اتهامه فى 28 قضية متنوعة أبرزها "مخدرات، سرقة بالإكراه، سرقة، سلاح بدون ترخيص" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ).

وبمناقشته تبين عدم إتزانه نفسياً وبسؤال أهليته قدموا ما يفيد تلقيه العلاج لدى أحد الأطباء النفسيين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.