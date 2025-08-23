نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كامل الوزير " يقرر تكريم عامل مزلقان بني سويف بسبب شجاعته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرر تكريم طارق محمد برس، عامل مزلقان السادات بمحافظة بني سويف، تقديرًا لبطولته ويقظته التي أنقذت حياة شاب كاد أن يتعرض لحادث مميت أسفل عجلات القطار رقم 2011 المتجه من أسوان إلى القاهرة، وذلك أثناء عبوره المزلقان المغلق في تمام الساعة 17:10 مساء الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025.

وأكد الوزير إشادته بهذا العمل البطولي، مشيرًا إلى أن عامل المزلقان ضحى بنفسه من أجل إنقاذ حياة الشاب، ليقدم نموذجًا فريدًا في التفاني والإخلاص والتضحية في أداء الواجب وخدمة المواطنين، ويعد مثالًا مشرفًا لجميع العاملين بالوزارة ولسائر موظفي الدولة.

كما ناشدت وزارة النقل جميع المواطنين الالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند عبور المزلقانات، وعدم اقتحامها أو السير عكس الاتجاه أثناء فترة الغلق، والانتظار حتى مرور القطار وفتح المزلقان، حفاظًا على الأرواح وسلامة الجميع.