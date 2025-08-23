«ولادك الطيبين يا مصر».. نائب رئيس مجلس الوزراء يقرر تكريم عامل مزلقان بني سويف لشجاعته

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 أغسطس 2025 08:32 مساءً -

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا جاء فيه أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قرر تكريم طارق محمد برس، عامل مزلقان السادات ببنى سويف، بعد أن تمكن بيقظته وشجاعته من إنقاذ حياة شاب كاد أن يلقى مصرعه أسفل عجلات القطار رقم 2011 القادم من أسوان إلى القاهرة أثناء عبوره المزلقان وهو مغلق وذلك فى الساعة 17.10 مساء أمس الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025.

وأشار البيان إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد أشاد بالعمل البطولى الذى قام به عامل المزلقان حيث خاطر بحياته لإنقاذ حياة الشاب ضاربا أروع الامثلة فى التفانى والإخلاص والتضحية فى العمل وخدمة المواطنين، مؤكدا أنه نموذج مشرف لكل موظفى الوزارة والدولة بما قدمه من عمل مشرف.

كما ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخى الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدى ذلك إلى إزهاق الأرواح.