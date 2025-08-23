ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى الأسلحة النارية غير المرخصة بجنوب البلاد ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 أغسطس 2025 08:32 مساءً - رصدت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عدة بؤر إجرامية بعدة محافظات بجنوب البلاد تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من الأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم رصد تحركاتهم وتتبعهم وإستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى .. وقد أسفر التعامل عن مصرع ( 4 عناصر جنائية شديدى الخطورة بقنا - سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " مخدرات - قتل عمد – إطلاق أعيرة نارية وسلاح ، حريق عمد ") وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (303 قطعة سلاح نارى " 71 بندقية آلية ، 92 بندقية خرطوش ، 130 فرد خرطوش" – كمية من مخدرى " الحشيش ، الشابو") هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (18) مليون جنيه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.