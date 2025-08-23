نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يهنئ الفريق أول ركن خالد خليفة حفتر بتوليه منصب رئيس الأركان العامة للجيش الوطنى الليبى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة إلى الفريق أول ركن خالد خليفة حفتر بمناسبة تعيينه رئيسًا للأركان العامة للجيش الوطنى الليبى.

وأكد الفريق أحمد خليفة فى برقيته على إعتزاز القوات المسلحة المصرية بالعلاقات التاريخية التى تجمعها مع القوات المسلحة الليبية، معربًا عن ثقته فى أن تسهم هذه الخطوة فى دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والإستقرار على الساحة الليبية.

كما أكد سيادته على تطلع القوات المسلحة المصرية إلى مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يعزز أمن وإستقرار المنطقة.