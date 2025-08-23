نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادات قطاع المعاهد يتابعون امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني في يومها الخامس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، لجان معاهد الأقصر الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفيزياء والتفسير، فيما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي التاريخ والإنشاء.

وأكد خلال جولته أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة، مشيدًا بجهود رؤساء اللجان والعاملين على تهيئة المناخ المناسب للطلاب، ومؤكدًا حرص قطاع المعاهد على تذليل أي عقبات قد تواجههم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتابع أ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة الخصوص المشتركة بمحافظة القليوبية، مطمئنًا على سير اللجان، مشددًا على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، بما يضمن سير العملية الامتحانية بانضباط وشفافية كاملة.

كما تابع الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل القطاع لشؤون الخدمات، سير أعمال غرفة العمليات المركزية بالقطاع لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمختلف المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الغرفة تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات بجميع المناطق، من خلال التنسيق المستمر مع غرف المتابعة الفرعية بالمناطق، لسرعة التعامل مع أي طارئ وضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وأفادت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، أنها تتابع سير الامتحانات أولًا بأول عبر تقارير غرف المتابعة الفرعية في مختلف المناطق، حيث يتم التعامل الفوري مع أي طارئ يرد للغرفة، بما يضمن انضباط اللجان وتوفير بيئة امتحانية مستقرة للطلاب على مستوى الجمهورية، موضحة أنه يتم الاعتماد على آلية متابعة إلكترونية دقيقة، إلى جانب التواصل المباشر والمستمر مع رؤساء اللجان، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات وتذليل أي عقبات على الفور.

وتبلغ عدد اللجان على مستوى الجمهورية 323 لجنة، وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي حتى الثلاثاء 26 أغسطس.