نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق التدريب العسكري المصري–الأمريكي "النجم الساطع 2025" بمشاركة 43 دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القوات المسلحة المصرية، عبر وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري–الأمريكي "النجم الساطع 2025"، والذي يُعد من أكبر وأهم المناورات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وتستمر التدريبات خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 10 سبتمبر، بمشاركة 43 دولة، منها 13 دولة بقوات فعلية تجاوز عددها 7 آلاف و900 مقاتل، إلى جانب 30 دولة تشارك بصفة مراقب.

ويهدف التدريب إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري بين الدول المشاركة، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة، ورفع مستوى الكفاءة القتالية للقوات المسلحة في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.