الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر يعقد اجتماعًا مع أعضاء القافلة الإدارية

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف اليوم السبت اجتماعًا بمشيخة الأزهر مع أعضاء القافلة الإدارية التي أطلقتها الأمانة العامة للمحافظات، لمتابعة ما تم إنجازه خلال جولاتها الميدانية في عدد من المناطق الأزهرية.

واستعرض الاجتماع جهود القافلة وآخر تطورات متابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها القافلة خلال زياراتها السابقة، كما ناقش سبل تعزيز آليات العمل وضمان استمرارية المتابعة الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء في مختلف المناطق الأزهرية.

كما تناول الاجتماع خطة عمل القافلة خلال الأيام المقبلة، والتي تتضمن زيارات ميدانية جديدة لعدد من المناطق الأزهرية، بهدف استكمال جهود المتابعة والتطوير، بما يضمن استدامة تحسين بيئة العمل والارتقاء بها.

