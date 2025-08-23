نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ينظّم لقاءً علميًّا تفاعليًّا للطالبات الوافدات بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لقاءً علميًّا تفاعليًّا للطالبات الوافدات ضمن فعاليات المعسكر التدريبي بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف وبحضور الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس.

استُهل اللقاء بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم إيذانًا ببدء فعاليات الندوة، ثم ألقى الأمين العام كلمته معبّرًا عن شكره وتقديره لمعالي الوزير على رعايته لهذه المعسكرات والفعاليات، موضحًا أنها "مواسم لتجديد الفكر المستنير ومنارات للعلم الراسخ". وأكد فضيلته أن الفعاليات العلمية ينبغي أن تتسم بالتفاعل الحي بين المحاضر والجمهور، ليكون للعلم أثر مباشر في النفوس، وأن تحمل الطالبات الوافدات هذه الرسالة إلى مجتمعاتهن باعتبارهن سفيراتٍ للنور في أوطانهن.

وجسّد الأمين العام هذا المفهوم عمليًّا من خلال حوار مباشر مع الطالبات، ما أسهم في وضوح الطرح وتعزيز الأثر التربوي للندوة، مؤكّدًا نجاح التجربة التفاعلية في إيصال الرسالة العلمية والفكرية.

وفي سياق الفعالية، قدّم الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث بمركز السيرة والسنة بالمجلس، محاضرة بعنوان "بناء الإنسان من الداخل"، تناول خلالها ركائز إطلاق القدرات الكامنة، وفنون إدارة المشاعر، والتوازن الذاتي بتهذيب الروح، مؤكدًا أن القرآن الكريم والسنة النبوية وضعا الأسس المتكاملة لهذا البناء الراشد.

واختُتم اللقاء بتوجيه الطالبات الوافدات الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف وللمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على رعايتهم واهتمامهم بتكوينهن العلمي والفكري، أعقب ذلك فقرة إنشادية وابتهالات أدتها الطالبات في أجواء جمعت بين التكوين العلمي والتربية الروحية.