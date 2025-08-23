نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يشيد بيقظة غفير مزلقان بني سويف في إنقاذ شاب من حادث قطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالموقف البطولي واليقظة الكبيرة التي تحلى بها الغفير طارق محمد بريس بمزلقان بني سويف، الذي تمكن بفضل وعيه وإحساسه بالمسئولية من إنقاذ شاب من موت محقق تحت عجلات القطار.

وأوضح الوزير أن هذا السلوك النبيل يجسد أسمى معاني الواجب الوطني والإنساني، ويحمل في الوقت ذاته قيمة دينية عظيمة حث عليها الإسلام، إذ يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.

وأكد وزير الأوقاف أن هذه النماذج المشرفة تمثل قدوة في الإخلاص والانضباط والوعي المجتمعي، وتنطق بروح الشهامة والإخلاص التي لطالما عُرف بها المصريون.