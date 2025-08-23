وزير الصحة يتابع تحضيرات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 أغسطس 2025 03:32 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة التحضيرات الجارية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25)) المقرر انعقاده في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، بفندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

‎وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع محتوى الجلسات الافتتاحية والبرنامج العلمي والفني للمؤتمر، موجهًا بضرورة التركيز على محاور التنمية البشرية، وبناء الإنسان، والاستثمار في رأس المال البشري، كما شدد على ضرورة دمج موضوعات التعليم، التربية، الثقافة، والتكنولوجيا في جلسات المؤتمر، بما يتماشى مع أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية، لضمان تحقيق رؤية شاملة ومستدامة.

‎

وأوضح «عبدالغفار» أن المؤتمر يحمل هذا العام شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، وسيتناول قضايا حيوية تشمل (القضايا الصحية العالمية في ضوء المحددات الاجتماعية، مع التركيز على تعزيز العدالة الصحية، والتغطية الصحية الشاملة والعادلة لضمان خدمات صحية ذات جودة للجميع، وديناميكيات السكان والفرص التنموية، مع مناقشة التحديات المرتبطة بالخصوبة، والشيخوخة، والهجرة، والشيخوخة الصحية وزيادة متوسط العمر، مع التركيز على تعزيز الرفاه والاندماج لكبار السن، والهجرة والبيئة والهشاشة السكانية، مع استعراض حلول تنموية مبتكرة في عالم متغير).

‎

وأردف أن المؤتمر سيتناول موضوعات أخرى رئيسية تشمل (اقتصاد الرعاية والتنمية الشاملة، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز الرفاه الاجتماعي، والحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، للحد من الفقر وتعزيز الأمن الاقتصادي، والتعليم والتعلم مدى الحياة، لإعداد الأجيال لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، والابتكار الرقمي لتسريع التنمية البشرية، مع ضمان استخدام تقنيات أخلاقية وشاملة، والاستثمار في الشباب لتحقيق تنمية مرنة وشاملة، مع تعزيز مشاركتهم السياسية والمدنية، والثقافة والرياضة والهوية الوطنية، لتعزيز الوحدة والانتماء المجتمعي).

‎

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على عرض تقديمي من الشركة المنفذة للمؤتمر، تضمن الشعارات، التصميمات، والهوية البصرية لهذا العام، موجها باعتماد تصميمات بسيطة وجذابة تحافظ على الطابع المميز للمؤتمر، مع استخدام مواد عالية الجودة تتماشى مع نجاح النسختين السابقتين، كما أكد على أهمية دمج التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتنسيق مع شركات عالمية متخصصة لضمان تجربة متميزة.

‎وأضاف أن الوزير وجه بإطلاق حملة دعائية مبكرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمؤتمر، بهدف تعزيز المشاركة المحلية والدولية، وضمان حضور واسع يعكس الأهمية العالمية للحدث، كما ناقش تفاصيل المعرض المصاحب للمؤتمر، مؤكدًا على أهمية إتاحة الفرص لجميع العارضين بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية المختصة، لضمان تقديم تجربة غنية ومتنوعة تعكس أحدث الابتكارات والحلول في مجالات الصحة والتنمية.

‎

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للشؤون البرلمانية والاتصال السياسي والتطوير المؤسسي والإعلام، والدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير، ومحمد صبحي، معاون الوزير للعلاقات العامة والمراسم.

‎

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر، يرجى زيارة الموقع الرسمي لـ PHDC’25 على الرابط (www.globalphdc.com) أو التواصل مع المركز الإعلامي لوزارة الصحة والسكان.