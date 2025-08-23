أخبار مصرية

مكالمات البنوك المزيفة.. ضبط 3 عناصر إجرامية بالمنيا نصبوا على المواطنين واستولوا على أموالهم

مكالمات البنوك المزيفة.. ضبط 3 عناصر إجرامية بالمنيا نصبوا على المواطنين واستولوا على أموالهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 أغسطس 2025 03:32 مساءً - فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 عناصر إجرامية – مقيمين بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وكذا بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى الإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (8 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – 17 شريحة هاتف محمول مختلفة)، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب (8) وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

