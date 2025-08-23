ضبط متهم بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 أغسطس 2025 03:32 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات وتقليد الأختام وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين بطرق مختلفة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير تأشيرات السفر وعقود العمل بقصد إستخدامها فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبحوزته (مجموعة من التأشيرات وعقود العمل "خالية البيانات" ، صور ضوئية لمستندات خاصة لراغبى السفر للخارج – الأجهزة المستخدمة فى عملية التزوير - هاتف محمول

وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.