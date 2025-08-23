نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تطلق حملات مكبرة لتحسين كفاءة الأنفاق أسفل الطريق الدائري والمحاور والكباري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لتحسين كفاءة الأنفاق الواقعة أسفل الطريق الدائري والمحاور والكباري، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال متابعته لانتظام أعمال الحملات وتقارير العمل داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة أن الحملات تستهدف رفع كافة المخلفات والقمامة، وتحسين كفاءة منظومة الإنارة، وتجريد طبقة الطريق لحين البدء في تنفيذ مخطط شامل لأعمال الرصف.

وأوضح المحافظ ان ذلك يأتي ضمن استراتيجية المحافظة للقضاء على المظاهر العشوائية ومنع أي استغلال غير قانوني للأنفاق بما في ذلك الأنشطة المخالفة أو الأعمال الإجرامية وذلك حفاظًا على أمن المواطنين وضمان الاستخدام الأمثل لتلك المرافق الحيوية.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الدورية لحالة النظافة بالأنفاق الواقعة أسفل الطريق الدائري والمحاور والكباري، موجّهًا بتكليف دوريات عمل من نواب رؤساء الأحياء ومسؤولي النظافة لمتابعة الأعمال بشكل يومي والتأكد من استدامة كفاءتها.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تسهم أعمال رفع كفاءة الأنفاق والطرق في تسهيل حركة التنقل اليومية وتقليل الاختناقات المرورية، فضلًا عن تحسين المشهد الحضاري والبيئي الذي ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة.

