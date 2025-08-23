ضبط 29 ألف نسخة كتاب دراسى خارجى داخل مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 أغسطس 2025 02:33 مساءً - استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية..فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة ومخزن) بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لطبع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبطه ، وبداخلها (أكثر من 29 ألف نسخة من كتاب دراسى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.