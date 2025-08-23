نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوزير محمد صلاح: شركات ووحدات الإنتاج الحربي حريصة على تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة وإلتزام بالتوقيتات الزمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بوزير البترول، مشيرًا إلى التعاون بين الوزارتين في عدة مجالات على رأسها إنتاج عدادات الغاز مسبقة الدفع، في إطار مساعي الحفاظ على موارد الدولة ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الغاز بين المواطنين، موضحًا أن هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي.

وثمّن وزير الدولة للإنتاج الحربي الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة البترول في تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعي من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر والعمل على تعديل مزيج الطاقة وتحقيق أقصى قيمة مضافة ممكنة من الثروات الطبيعية، مؤكدًا أن التعاون المشترك مع وزارة البترول يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات في إطار المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين، وذلك بالاستفادة بما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من خبرات بشرية وإمكانيات فنية وتكنولوجية وتصنيعية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى التعاون القائم بين " الإنتاج الحربى " و" البترول " لتحويل الأوتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وذلك فى إطار العقد الموقع بين وزارات ( الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والبترول والثروة المعدنية والمالية وهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية ) والذى بمقتضاه سيتم تحويل عدد ( 2262 ) أوتوبيس من خلال (6 ) مراحل كل مرحلة ( 377 ) أوتوبيس حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بالكامل وجارى تنفيذ المرحلة الثانية والتى ستنتهى فى ديسمبر 2025، مؤكدًا حرص الجهات التابعة للوزارة على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه، توجّه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالشكر للوزير "محمد صلاح" علي حُسن الإستقبال، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والتكامل الدائم مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المجالات بالإستعانة بالإمكانيات والموارد المتاحة بشركاتها ووحداتها التابعة، مما يساهم في تفعيل خطة وزارة البترول لتطوير أدائها وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن المصري ويحقق الصالح العام.

وأكد "بدوي" على أن وزارة البترول حريصة على تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لتنفيذ مشروعات ذات أبعاد اقتصادية تعود بالنفع على المواطن المصري، خاصةً في ظل ما تتميز به شركات الإنتاج الحربي التابعة من كفاءة ودقة فيما تقوم بتصنيعه من منتجات وحرصها على تسليم المشروعات المنوطة بتنفيذها في التوقيتات المحددة، معربًا عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على أهمية المتابعة الدورية لمستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين، والعمل على تذليل أى عقبات قد تطرأ خلال عملية تنفيذ مشروعات التعاون المشترك.