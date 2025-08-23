نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عبدالغفار” يتابع عن كثب تقديم الرعاية الطبية لمصابي حادث غرق عدد من الطلاب في محافظة الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن كثب، الإجراءات الطبية والإسعافية المتخذة لتقديم الرعاية العاجلة لمصابي حادث غرق عدد من الطلاب، الذي وقع صباح اليوم السبت، بشاطئ «أبو تلات» في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في بيانها، أن هيئة الإسعاف المصرية، وقطاع الرعاية العاجلة والطوارئ قد استجابا فورًا للبلاغ الوارد، حيث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث، لضمان نقل المصابين بسرعة وكفاءة عالية، وساهمت هذه الجهود في إسعاف 3 مصابين بموقع البلاغ، ونقل 13 مصابا إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 آخرين إلى مستشفى العامرية العام، حيث يتلقون حاليًا العلاج اللازم وفقًا لبروتوكولات التعامل مع حالات الإسفكسيا الناتجة عن الغرق، تحت إشراف فرق طبية متخصصة.

وأعربت الوزارة عن عميق حزنها لفقدان 6 أرواح في هذا الحادث المؤسف، مع تقديم خالص التعازي لأسر المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات الطبية واللوجستية لدعم المصابين وعائلاتهم، مع استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الحالة الصحية للمصابين ومازالت فرق الإنقاذ تتعامل مع الحادث وجاري المتابعة.

وتدعو وزارة الصحة والسكان، الجمهور إلى الالتزام بإرشادات السلامة على الشواطئ، خاصة خلال الرحلات الجماعية، لتجنب مثل هذه الحوادث المؤلمة.