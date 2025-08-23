نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاق بين التعليم و“سبريكس” على تطبيق برنامج للبرمجة والذكاء الاصطناعي بالمدارس المصرية اليابانية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

اتفق الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة “سبريكس” اليابانية على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 9”، في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها على تطبيق برنامج متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والبرمجة لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية.

وصرحت الأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية بأن البرنامج الذي سيتم تنفيذه من خلال تطبيق “كوروريو جونيور” (Kururio Junior)، يستهدف تعلم أساسيات البرمجة بطريقة تطبيقية سهلة وممتعة، تساعد على ترسيخ الفهم والإبداع لدى الطلاب، ويبدأ تنفيذه اعتبارًا من العام الدراسي 2025/ 2026 في المدارس المصرية اليابانية.

كما تم بحث إطلاق برنامج حديث لدعم مادة الرياضيات (SPL) لجميع طلاب المدارس المصرية اليابانية، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل مستوى كل طالب بشكل فردي، مع تحديد نقاط القوة والضعف وتقديم دعم مخصص يضمن تحسين الأداء الأكاديمي بفاعلية.

ويأتي هذا في إطار التعاون والشراكة الوثيقة بين الجانبين المصري والياباني في مجال التعليم، ليعكس التزام الوزارة بتبني حلول تعليمية مبتكرة تسهم في تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم.