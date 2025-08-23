نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشدد علي التعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن حيث تم استعراض تقرير المتغيرات المكانية وعدد المخالفات التي تم رصدها بكل مركز حيث وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتعامل الفوري مع أي متغيرات يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما تناول الاجتماع آخر المستجدات بملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب ضمن الموجة الـ27 للإزالات حيث شدّد المحافظ على تقديم تقرير يومي بحالات الإزالة إلى جانب تقرير أسبوعي متكامل بحالات التعذّر والمحاضر الخاصة بها على أن تقوم وحدة المتغيرات المكانية بفحص هذه الحالات ومراجعة الإجراءات المتخذة للتأكد من سلامتها.

وفي السياق ذاته تابع محافظ الجيزة معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة حيث وجّه بسرعة الانتهاء من أعمال المعاينة والتدقيق للأراضي المستردة ورفعها على المنظومة الإلكترونية خلال 24 ساعة، مع سرعة تحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد من نفع" على الأراضي التي تم استردادها والأراضي المرفوض تقنينها ولم يتم استردادها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع.

وأكد المحافظ أن الدولة لن تسمح بأي تهاون في الحفاظ على أراضيها مشددًا على أن التعامل مع ملف تقنين الأراضي والمتغيرات المكانية يتم بمنتهى الجدية والدقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.