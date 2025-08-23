نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الزناتي": فيتو من أكثر الصحف مهنية وموضوعية.. والجماعة الصحفية تقف خلف حرية الرأي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، صحيفة فيتو، بأنها واحدة من أكثر الصحف مهنية وموضوعية في السوق الصحفي المصري.

وقال في تصريحات له، إنه عبر كل لجان القيد التي شارك فيها عضوًا أو رئيسًا، والتي التحق منها زملاء بجريدة “فيتو” لنقابة الصحفين، تؤكد هذا؛ فهي لا تُقدّم للنقابة سوى الصحفيين الحقيقيين، الذين يملكون أدوات المهنة دون مواربة أو مجاملة.

وأشار “الزناتي” إلى أن المواقف المهنية والنقابية التي اتخذها الزميل عصام كامل رئيس تحرير "فيتو"، وأسرة تحرير الصحيفة دعمًا للمهنة والنقابة، كانت دائما محل الاحترام من جانب الأسرة الصحفية، وهو دعم لا يوازيه سوى تقديم كل الدعم والتقدير، لما تقوم به “فيتو” من دور مهني سيبقي محسوبا لها أمام الجميع.

وحول الأزمة الأخيرة التي تحاول أن تنال من "فيتو"، فقد أعرب “الزناتي” عن تعجبه الشديد أنه وبعد مرور ايام قليلة من تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى التي يدعم فيها حرية الرأي، وضرورة السماح بالرأي الآخر، جاءت وزارة النقل ليكون لها رأي آخر لما تحدّث بشأنه الرئيس، وذلك في موقفها المتشدد فيما طرحته "فيتو" حول مستشاري العديد من الوزارات التي قابلت ما تم طرحه بهدوء، ومحاولة الوقوف عنده، ومراجعته، في الوقت الذي لم تستشعر فيه نفس القدر من الحساسية التي استشعرتها وزارة النقل.

وأكد "الزناتي" ضرورة دعم “فيتو” من جانب كل الأسرة الصحفية، واعتباره أمرًا مفروغًا منه، لافتًا إلى أنه لا يمكن لكل صاحب قلم أو عضو بالجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، إلا أن يكون في مصاف دعم حرية الرأي المسؤولة التي تنظّمها القواعد، والقوانين، وميثاق الشرف الصحفي.