الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم السبت 23 أغسطس 2025 ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم المناطق، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية ورياح لطيفة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن الساعات الأولى من الصباح ستشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأشار شاهين إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا.

اضطراب في الملاحة البحرية

حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح ما بين 40 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 38 – الصغرى 26

الإسكندرية: العظمى 33 – الصغرى 24

مطروح: العظمى 31 – الصغرى 24

سوهاج: العظمى 41 – الصغرى 25

قنا: العظمى 42 – الصغرى 28

أسوان: العظمى 44 – الصغرى 29