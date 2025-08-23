جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة بالحوامدية بالتعاون مع التحالف الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 أغسطس 2025 10:32 صباحاً - أطلقت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة لمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، ذلك بالتعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومباردة بداية جديدة لبناء الإنسان، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفرع هيئة تعليم الكبار بالجيزة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن قوافل جامعة القاهرة تعكس التكامل والتعاون بين الجامعة واجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القافلة نجحت في تحقيق أهدافها، حيث توافد عليها مئات المواطنين للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي قدمتها، حيث استفاد منها 771 مواطنًا، منهم 467 استفادوا من الخدمات الطبية، وقد تم علاجهم وصرف الادوية لهم بالمجان، في تخصصات الرمد، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والأطفال، والعلاج الطبيعي، والفم والأسنان، والتمريض، إلى جانب تحويل بعض الحالات لمستشفيات جامعة القاهرة لاجراء الجراحات واستكمال العلاج.