فرص عمل لشيفات الحلويات والفطائر الشرقية بمرتبات تصل لـ9 آلاف جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 أغسطس 2025 10:32 صباحاً - أعلنت نشرة التوظيف نصف الشهرية، الصادرة في أغسطس 2025، عن وزارة العمل، بالتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص، عن فرص عمل في إحدى شركات صناعة الحلوى.

وأوضحت أن تفاصيل فرص العمل، هي:

- عدد50 بائع حلوى.

- 30 مساعد شيف.

- 10 شيف فطائر شرقى – مرتبات من 7500 : 9000 جنيه.

- 30 مقدم طلبات.

- 10 مندوب توصيل - يمتلك دراجة.

* شروط التقديم :

- جميع المؤهلات.

- خبرة أو بدون.

- السن من 18 إلى 45 سنة.

وأشارت إلى أن المدير المسئول : أ. محمد جودة : 01126555312.