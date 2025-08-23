طلاب الثانوية العامة للدور الثاني يؤدون امتحان الأحياء والاحصاء والرياضيات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 أغسطس 2025 10:32 صباحاً - بدأ طلاب الثانوية العامة للدور الثاني أداء امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني فى مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء، وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول الأسئلة والمراقبين إلى المدارس التى تعقد بها لجان الامتحانات.

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى هذا العام على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ 12142 طالبا وطالبة.

- إجمالى عدد طلاب نظام حديث 145 ألفا و930 طالبا وطالبة.

- إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين 7 طلاب.

- إجمالى عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.

- عدد اللجان 267 لجنة على مستوى جميع الجمهورية.