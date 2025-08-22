محمد صلاح يزين قائمة أوفياء الدوري الإنجليزي قبل مواجهة نيوكاسل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 أغسطس 2025 03:20 مساءً - احتل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول المركز الـ 15 في قائمة اللاعبين الأكثر وفاء في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد الأثنين المقبل بملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية.

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

وانتقل محمد صلاح لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالي، بينما قام بتمديد تعاقده مع ليفربول مؤخراً، وذلك لمدة "موسمين".

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، قضى محمد صلاح 8 سنوات وشهر واحد داخل جدران نادي ليفربول، ليتواجد في قائمة اللاعبين الأكثر وفاء في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتصدر القائمة، سيموس كولمان قائد فريق إيفرتون الذي انضم لصفوف "التوفيز" عام 2008 ولا يزال مشواره مستمراً مع الفريق حتى الآن، حيث قضى 17 عاماً و7 أشهر.

وجاء لويس دانك قائد برايتون في المرتبة الثانية الذي أمضى مع فريقه الحالي فترة 15 عامًا و3 أشهر، ثم سولي مارش لاعب الفريق نفسه في المرتبة الثالثة حيث أمضى مع فريقه 12 عامًا وشهر واحد فقط، بينما جاء آدم سميث من بورنموث في المرتبة الرابعة حيث أمضى 11 عامًا و6 أشهر.

"دويتشه فيله": قصة محمد صلاح الملهمة مع ليفربول لم تنته بعد

حظي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بإشادة واسعة من مجلة "دويتشه فيله" الألمانية، وذلك عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وقال المجلة ذائعة الصيت في ألمانيا عن محمد صلاح، "النجومية الكبيرة التي صنعها صلاح ورغبته الدائمة في تحطيم الأرقام، ربما لم تكن لتعبر تماما عن تجربته الأولى الصعبة في عالم كرة القدم الإنجليزية، حيث انضم إلى تشيلسي في يناير 2014، لكنه لم ينجح في إثبات ذاته مع الفريق، وتراجعت أسهمه كنجم كبير يسعى للتألق في أوروبا، لكنه بحث عن التألق أينما حل، حيث وجد الفرصة في فيورنتينا الإيطالي معاراً، ثم إلى روما الذي قدمه إلى العالم بشكل أفضل، ليكون انتقاله إلى ليفربول بداية قصة ملهمة لم تنته بعد".

وأضافت، "كان اللاعب (33 عاما) قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والحذاء الذهبي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة وجائزة أفضل صانع لعب لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة مما يجعله أول لاعب يفوز بالجوائز الثلاث في الموسم نفسه".

واقتنص محمد صلاح جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2025 من جانب رابطة لاعبى كرة القدم المحترفين على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل فى إنجلترا عن الموسم الرياضى 2024 – 2025، والذى أٌقيم بمدينة "مانشستر"، وسط حضور كوكبة من نجوم الدورى الإنجليزى السابقين والحاليين.