الارصاد الجوية: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 أغسطس 2025 03:20 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 23 أغسطس، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع غدا، شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من 8:4 صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من والي السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها احياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق ، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلاً.

ومتوقع أيضاً اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق من خليج السويس وسرعة الرياح من ( 50:40) كم / س وارتفاع الأمواج (3:2 ) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 38 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 33 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 29 درجة.