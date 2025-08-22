الرياض - كتبت رنا صلاح - خلال الأيام الماضية، سيطرت نقاشات حول إمكانية تأجيل بدء الدراسة على حديث الطلاب وأولياء الأمور عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت شائعات تشير إلى أن وزارة التربية والتعليم تعتزم تأخير انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026 ليبدأ في العاشر من أكتوبر بدلًا من التاريخ المعلن في 20 سبتمبر. هذه الأنباء سرعان ما لاقت رواجًا وجعلت كثيرين يتساءلون عن مدى صحتها، خاصة بعد إعادة تداولها على نطاق واسع بين الصفحات والمجموعات المتخصصة بالشأن التعليمي.

«الكلام بقى رسمي».. التعليم يعلن انطلاق الدراسة 20 سبتمبر وينفي التأجيل إلى أكتوبر

ورغم تكرار مثل هذه الأخبار قبل كل عام دراسي جديد، أوضحت مصادر رسمية مسؤولة في وزارة التربية والتعليم أن الحديث عن تأجيل الدراسة مجرد شائعات لا صحة لها. وأكدت المصادر أن كل ما يتم تداوله ليست سوى اجتهادات من بعض الأشخاص أو أخبار مجهولة المصدر يتم تداولها دون وجود أي وثائق أو قرارات رسمية تدعمها. ولم تكتفِ الوزارة بهذا التوضيح، بل شددت مرارًا على أن الجدول المقرر للعام الدراسي ثابت ولم تطرأ عليه أي تغييرات.

ويبدو أن هذه الشائعات تظهر باستمرار مع اقتراب كل موسم دراسي جديد، إذ تعود الجمهور على تداول أنباء عن تأخير موعد بداية الدراسة تحت ذرائع متنوعة. ففي سنوات سابقة، خرجت شائعات بأن التأجيل يأتي بسبب الأجواء الحارة، أو نتيجة لتطوير المناهج، أو حتى عدم استكمال استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب. هذا العام، تتكرر ذات السيناريوهات مع التركيز أكثر على موجات الحر وتأثيرها المحتمل على العملية التعليمية، الأمر الذي نفته الوزارة بشكل حاسم، مؤكدة أن بدء الدراسة في موعده الرسمي ليس محل نقاش أو تعديل حتى الآن.

على منصات وتطبيقات مثل “فيسبوك” و”واتساب”، تصاعدت منشورات تدعي أن الوزارة قد أصدرت قرارًا بتأجيل انطلاق العام الدراسي حتى 10 أكتوبر، معللة ذلك باستمرار درجات الحرارة المرتفعة. ومع ذلك، خرجت مصادر الوزارة بشكل رسمي لتوضح أن هذه الأحاديث غير دقيقة وغير مبنية على أي قرارات حقيقية، وأن الدراسة ستنطلق كما هو مقرر سلفًا في 20 سبتمبر.

من ناحية أخرى، برزت بعض الأحاديث التي تربط بين عملية تطوير المناهج الجديدة وإمكانية تأجيل بداية الدراسة. وقد أكدت جهات مسؤولة في الوزارة أن خطط تطوير المناهج لا علاقة لها بموعد بدء الدراسة، وأن المدارس أتمّت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب دون حاجة لتأخير أو تعطيل العملية التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، في أكثر من تصريح رسمي، على أن كل ما يثار سنويًا بشأن تأجيل الدراسة لا أساس له من الصحة، ولا يعتمد على أي وثائق أو قرارات معتمدة. وجددت الوزارة التأكيد أن انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026 سيكون في 20 سبتمبر القادم كما هو محدد في الجداول الرسمية، ولن يتم تعديل هذا الموعد إلا من خلال قرارات صادرة عنها بشكل رسمي وواضح، تحفظ حق الجميع في الاطلاع عليها.

وأمام استمرار انتشار الأنباء غير المؤكدة، يواصل آلاف الطلاب وأولياء أمورهم البحث يوميًا عن حقيقة الأمر، في ظل قلقهم من تغير خططهم الدراسية والأسرية. ولهذا، تحرص الوزارة دومًا على إصدار البيانات لتفنيد الشائعات المتداولة، والتأكيد على أن مواعيد الدراسة لا تقبل التغيير إلا ببيان رسمي واضح يتم الإعلان عنه لكل الأطراف المعنية، وهو ما لم يحدث حتى الآن. بناءً على ذلك، يبقى تاريخ 20 سبتمبر هو الموعد المعتمد لبدء العام الدراسي الجديد، دون أي تغيير أو تأخير، وكل ما يُشاع بخلاف ذلك يندرج تحت بند الشائعات التي تتكرر سنويًا مع اقتراب بداية كل عام دراسي.