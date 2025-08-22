تعرف على ترتيب دوري نايل بعد نهاية الجولة الثالثة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 أغسطس 2025 02:24 مساءً - يتقاسم فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد سبع نقاط بعد انتهاء الجولة الثالثة للمسابقة، التي شهدت إقامة مباريات مهمة كان أبرزها استعادة الفارس الابيض نغمة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف وذلك بعد تعادله السلبي مع المقاولون العرب في الجولة السابقة.

وشهدت مباريات الدوري المصري أمس أيضا، تعادل فريق سموحة أمام زد بنتيجة 1-1، وحسم التعادل أيضا مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني متساويا مع المصري ولكن يتفوق البورسعيدي بفارق الأهداف.

ترتيب الدوري المصري