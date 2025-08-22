نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ مرشح الأوقاف الفائز بالمركز الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المتسابق نصر عبد المجيد عبد الحميد عامر، مرشح الأوقاف المصرية، على فوزه بالمركز الأول في الفرع الرابع: حفظ خمسة عشر جزءًا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وذلك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية بالمملكة العربية السعودية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (45)، والمقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من 15 إلى 26 صفر 1447هـ، حيث بلغت قيمة الجائزة (150) ألف ريال سعودي.

وأعرب وزير الأوقاف عن اعتزازه بدولة التلاوة المصرية التي أبهجت سماء التلاوة في ربوع دول العالم، وأصبحت شمسًا منيرة يُقتدى بها على مر الزمان، مؤكدًا عزم وزارة الأوقاف المصرية على رعاية هذه المواهب القرآنية المتميزة وتشجيعها، بما يسهم في تخريج أجيال جديدة من القراء العظام، تليق بمكانة مصر وريادتها.

وتقديرًا لهذا التميز، فقد قرر الوزير تكريم المتسابق الفائز لتفوقه القرآني، وتشريفه لمصر في هذا المحفل الدولي الكبير.