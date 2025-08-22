النادى الاهلى يواصل تدريباته على ملعب التتش استعدادا للمحلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 أغسطس 2025 01:28 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعداداً لخوض مباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

عقد الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

أدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة ضمن البرنامج التدريبي، فيما خاض حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا تدريبات عديدة، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة تدريبات تخصصية متنوعة في إطار الاستعداد للمباراة.

كان الأهلى قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف سجلها محمد شريف واحمد سيد زيزو "هدفين" ونيتس جراديشار.

يستعد فريق الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء الاثنين المقبل باستاد غزل المحلة، فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويتطلع المارد الأحمر، بقيادة خوسيه ريبيرو، لمواصلة مشواره فى رحلة الدفاع عن لقب الدوري فى أول تحدٍ محلي للمدرب الإسباني مع الأهلي الذي تولى مسئولية تدريب الفريق قبل إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

وحصل النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري النسخة الماضية، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد منافسة قوية بينهما حتى الأمتار الأخيرة.

وانطلق الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026، التي تقام بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد إلغاء الهبوط فى النسخة الأخيرة.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 21 فريقا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديا بدوري الأضواء.