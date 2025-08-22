تعليم الجيزة: البكالوريا نظام تعليمى مجانى مثل الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 أغسطس 2025 12:32 مساءً - نفت مديرية التربية والتعليم ما تم تداوله مؤخرًا بشأن كون البكالوريا المصرية نظام تعليمي غير مجانى ويكلف ولى الأمر مبالغ مالية إضافية، مؤكدة أن ما يُروَّج فى هذا الصدد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وأكدت المديرية أن تعديلات قانون التعليم الصادرة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها عقب موافقة مجلس النواب عليها، تنص على أن البكالوريا نظام تعليمي مجانى كما هو الحال في نظام الثانوية العامة.

وأوضح سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن نظام البكالوريا المصرية، يمثل نقلة نوعية في مسيرة بناء الإنسان المصرى، وأن الدولة حرصت فى السنوات الأخيرة، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يكون التعليم هو الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وأداة رئيسية لخلق جيل قادر على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات.

وأكد "عطية"، أن البكالوريا المصرية ليست مجرد شهادة دراسية جديدة، وإنما فلسفة متكاملة للتعليم، تقوم على القضاء على القلق والتوتر لدى الطالب والأسرة، وقد راعت وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، في تصميم البكالوريا المصرية أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية.