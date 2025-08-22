وزير الدولة للإنتاج الحربي يكشف عن إنتاج أحدث منظومات المدفعية بالعالم في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 أغسطس 2025 12:32 مساءً - أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الوزارة تأخذ على عاتقها مسؤولية العمل على تطوير منتجاتها الدفاعية بشكل مستمر ومواكبة أحدث التقنيات العالمية، من منطلق راسخ بأن السلام الحقيقي لابد له من قوة ردع تحميه.

وشدد على أن وزارة الإنتاج الحربي تعد منذ تأسيسها ركيزةً أساسية للتصنيع العسكري بمصر، وأن مهمتها الأساسية هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه في إطار تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للوزارة والمتمثل في تعزيز مساعي الدولة لامتلاك القدرة على تطوير الإمكانيات التصنيعية خصوصًا بالمجال العسكري، يتم الحرص على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل شركاتها التابعة وإستحداث منتجات دفاعية جديدة تلبي مطالب قواتنا المسلحة الباسلة، لأن امتلاك القدرة يساهم في جعل مصر مؤهلة للحفاظ على تفوقها العسكري من أجل تحقيق السلام ، وفي الوقت نفسه يبعث رسالة ردع لكل من يحاول تهديد أمن البلاد ورسالة طمأنة للشعب المصري أننا نمتلك القدرة على صون أمننا القومي.