وزارة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 أغسطس 2025 12:32 مساءً - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 15 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 22 من أغسطس 2025 م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد 12 مسجدًا، وصيانة وتطوير مسجدين.

وأعلنت الوزارة، وصول إجمالى عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 م حتى الآن، إلى (100) مسجد من بينها (84) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(16) مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وأكدت الوزارة، أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ (13589) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و432 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، وبيانها كالتالى:

ففى محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد على بن أبى طالب بقرية الأشراف القبلية – مركز قنا؛ ومسجد العتيق بنجع غانم بقرية العركى – مركز فرشوط، كما تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بنجع مكى – مركز الوقف.

وفى محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد دوار بقرية البسيونية – مركز الفيوم؛ ومسجد الزهراء بقرية جرفس – مركز سنورس.

وفى محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد الموحدين بقرية الزورة – مركز ديروط.

وفى محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد بقرية طنبدى – مركز مغاغة؛ ومسجد الحاج مبروك بعزبة عاصم بقرية اعطو – مركز بنى مزار؛ ومسجد الرحمة بقرية السواهجة – مركز ملوي؛ ومسجد السلام ( السنة المحمدية ) بقرية إتليدم - مركز أبو قرقاص.

وفى محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرفاعيين الكبير بقرية الرفاعيين – مركز فاقوس.

وفى محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد السادة الأربعين بقرية أبشواى الملق – مركز قطور.

وفى محافظة الأقصر:

تم إنشاء وبناء مسجد معتز الصحابى بمنطقة الإسكان الاجتماعى (480) – مدينة طيبة.

وفى محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة أبو شديد بقرية بهبيت – مركز العياط.

وفى محافظة السويس

تم صيانة وتطوير مسجد منى – حى فيصل.

وتؤكِّد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانيّة مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.