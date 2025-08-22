نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هامش قمة "تيكاد 9".. مدبولي يلتقي رئيس وزراء اليابان لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على هامش قمة "تيكاد 9".. مدبولي يلتقي رئيس وزراء اليابان لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، شيجيرو إيشيبا، رئيس وزراء اليابان، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد ٩"، بمدينة يوكوهاما اليابانية.

علاقات استراتيجية ممتدة منذ 70 عامًا

أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات التاريخية بين مصر واليابان التي ترفعت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2023، مؤكدًا تطلع مصر لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما دعا مدبولي رئيس وزراء اليابان للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، مثمنًا إسهام اليابان الكبير في هذا المشروع العملاق.

تعاون بارز في مجال التعليم

استعرض رئيس الوزراء الشراكة المصرية اليابانية في التعليم، والتي أسفرت عن:

إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

تدشين 69 مدرسة مصرية يابانية حتى الآن، مع تطلع للوصول إلى 500 مدرسة.

خطط لفتح أبواب الجامعة المصرية اليابانية للطلاب الأفارقة.

تعاون صناعي وتكنولوجي متقدم

أكد مدبولي تطلع مصر لتوسيع دوائر التعاون مع اليابان لتشمل:

الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

الذكاء الاصطناعي وحوكمته.

إنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للاستفادة من موقعها اللوجستي والحوافز الاستثمارية والاتفاقيات التجارية.

التعاون في مجالات الطاقة والمناخ

أشار رئيس الوزراء إلى أهمية فتح آفاق استثمارية جديدة خاصة في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، مؤكدًا استعداد مصر لتوفير فرص استثمارية واعدة في هذه المجالات.

الموقف المصري من الأزمة الفلسطينية

أكد مدبولي رفض مصر القاطع لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، والتشديد على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأوضح أن مصر تواصل مساعيها مع الوسطاء للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وخفض التصعيد في المنطقة.

موقف اليابان ودعم الاستثمار

من جانبه، أعرب رئيس وزراء اليابان عن:

تقديره للعلاقات التاريخية مع مصر ودورهـا في القضايا الإقليمية.

دعمه لجهود مصر لوقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

استعداده لدعم أي شركة يابانية ترغب في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

اهتمام اليابان بالتعاون في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أبدى تطلع بلاده لمشاركة مصر في إكسبو 2027 للبستنة بمدينة يوكوهاما، ودعم البحث العلمي المشترك عبر الجامعة المصرية اليابانية.

هنأ مدبولي نظيره الياباني على نجاح تنظيم قمة "تيكاد 9"، مؤكدًا حرص مصر على تعميق التعاون الاستراتيجي مع اليابان في مختلف المجالات، خاصة الطاقة المتجددة، والتعليم، والتكنولوجيا المتقدمة.