أخبار مصرية

السبت القادم.. قطاع المعاهد الأزهرية يعلن«نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي»

0 نشر
0 تبليغ

  • السبت القادم.. قطاع المعاهد الأزهرية يعلن«نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي» 1/2
  • السبت القادم.. قطاع المعاهد الأزهرية يعلن«نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي» 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت القادم.. قطاع المعاهد الأزهرية يعلن«نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة تنسيق القبول للالتحاق بالتعليم الأزهري، للمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك يوم السبت المقبل.

وعلى السادة أولياء الأمور المتقدمين بطلبات الالتحاق إلكترونيًّا الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن نتيجة أبنائهم، ابتداءً من يوم السبت الموافق 23 أغسطس الجاري:
https://azhar.gov.eg/tnsek

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا