السبت القادم.. قطاع المعاهد الأزهرية يعلن«نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي»

أحمد جودة - القاهرة - يعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة تنسيق القبول للالتحاق بالتعليم الأزهري، للمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك يوم السبت المقبل.

وعلى السادة أولياء الأمور المتقدمين بطلبات الالتحاق إلكترونيًّا الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن نتيجة أبنائهم، ابتداءً من يوم السبت الموافق 23 أغسطس الجاري:

https://azhar.gov.eg/tnsek