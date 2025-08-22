نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمام الأكبر يعزي الشعب والحكومة الباكستانية بعد وقوع ضحايا الفيضانات المدمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جمهورية باكستان الإسلامية؛ قيادةً وشعبًا، في ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت عددًا من المناطق، وأسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمصابين، وألحقت أضرارًا كبيرة بالمنازل والبنى التحتية.

ويعرب الأزهر الشريف، بعلمائه وطلابه، عن كامل تضامنه مع باكستان في هذا المصاب الأليم، مقدمًا خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق فرق الإنقاذ في إسعاف الأبرياء وانتشالهم من تحت الأنقاض، وأن يحفظ باكستان وسائر بلاد المسلمين.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾