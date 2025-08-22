تقارير: ألونسو يدرس الإطاحة بفينيسيوس جونيور من تشكيل ريال مدريد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 أغسطس 2025 12:20 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشابي ألونسو، بدأ يفكر جديًا في إبعاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن التشكيل الأساسي، في حال استمر مستواه في التراجع خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشره موقع "ذا أتلتيك"، فإن ألونسو كان قريبًا من اتخاذ هذا القرار لأول مرة خلال مواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي أُقيمت هذا الصيف في الولايات المتحدة، لكن إصابة ترينت ألكسندر أرنولد أجبرت الجهاز الفني على تغيير خطته في اللحظات الأخيرة.

رغم الدعم الكبير الذي يحظى به فينيسيوس داخل أروقة النادي، إلا أن مستوياته الأخيرة باتت محل تساؤل، إذ اكتفى بتسجيل هدف واحد وصناعة آخر في آخر سبع مباريات رسمية مع الفريق، ما أثار قلق الجهاز الفني والإدارة على حد سواء.

في حال عدم تحسن أداء النجم البرازيلي في الفترة القادمة، من المرجح أن يلجأ ألونسو إلى الاعتماد على رودريجو في الجناح الأيسر، أو تشكيل خط هجومي جديد يضم الثلاثي: كيليان مبابي، جونزالو جارسيا، وفرانكو ماستانتونو.

هذه التطورات تضع فينيسيوس أمام اختبار حقيقي لاستعادة مستواه والتمسك بمكانه الأساسي في تشكيلة "الميرينجي"، خاصة في ظل المنافسة القوية والتطلعات العالية للموسم الجديد.