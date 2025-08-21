نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور عطية طنطاوي: برامج الإعلام الإفريقي نقلة نوعية في جامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور عطية طنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن الكلية فتحت باب القبول لبرامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه في الإعلام الإفريقي بالتعاون مع كلية الإعلام – جامعة القاهرة، في تجربة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، موضحًا أن هذه البرامج تأتي في إطار توجه الجامعة نحو تطوير الدراسات البينية، وفتح آفاق جديدة أمام الخريجين من مختلف التخصصات لدراسة الإعلام برؤية عابرة للتخصصات.

وأوضح عميد الكلية أن البرامج الجديدة متاحة لخريجي كليات الإعلام، وكذلك لخريجي التعليم المفتوح، فضلًا عن خريجي الكليات الأخرى مثل الزراعة، دار العلوم، والهندسة، وجميع التخصصان مؤكدًا أن الهدف هو إتاحة الفرصة أمام الراغبين في دراسة الإعلام، سواء من ذوي التخصصات القريبة أو البعيدة، لصقل خبراتهم الأكاديمية والانفتاح على مجالات جديدة تخدم سوق العمل داخل مصر وخارجها.

وأشار طنطاوي إلى أن التقديم يتطلب مجموعة من المستندات الرسمية تشمل:

أصل شهادة التخرج، أصل شهادة الميلاد، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور، بالإضافة إلى ست صور شخصية حديثة مقاس 4×6، على أن يبدأ العام الدراسي مع انطلاق الدراسة بالجامعة في مطلع العام الجامعي الجديد.

وأضاف عميد الكلية أن إنشاء هذه البرامج يعكس اهتمام جامعة القاهرة بملف إفريقيا بشكل خاص، وإيمانها بأهمية الإعلام كأداة استراتيجية للتواصل مع القارة، لافتًا إلى أن الكلية، منذ تأسيسها، تسعى لتكون منصة أكاديمية تخدم القضايا الإفريقية من منظور علمي وبحثي. كما شدد على أن التعاون مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة يعزز من جودة هذه البرامج، من خلال الدمج بين الخبرة المتخصصة في الإعلام والدراسات الإفريقية المتعمقة التي تتميز بها الكلية.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور عطية طنطاوي أن هذه البرامج تُعد فرصة مميزة لأول مرة للراغبين في دراسة الإعلام تحت مظلة جامعة القاهرة، مشددًا على أن الكلية ستوفر للطلاب بيئة تعليمية متطورة وأعضاء هيئة تدريس متميزين، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على الإسهام الفعّال في مجالات الإعلام الإفريقي والبحث الأكاديمي، وداعيًا جميع الخريجين المهتمين إلى سرعة التقديم والاستفادة من هذه الفرصة.